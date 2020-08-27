Берлин, , 09:34 — REGNUM Немецкая компания Porsche представила обновленное семейство модели Panamera. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Приобрести новинку можно будет как в кузове лифтбэк, так и в кузове универсал. Кроме того, покупателям предложат длиннобазную версию Executive.

Основным новшеством рестайлинговой Porsche Panamera стала спортивная модификация Turbo S. Это авто оснащено модернизированным турбированным мотором рабочим объёмом четыре литра. Его максимальная мощность составляет 630 «лошадей» (820 Нм).

Ещё одна версия — Panamera GTS укомплектована доработанным битурбированным мотором V8 максимальной мощностью 480 л. с. (620 Нм). Начальные комплектации Panamera и Panamera 4 остались с прежними движками — 2,9-литровым силовым агрегатом V6 производительностью 330 л. с. (450 Нм).

В линейке моторов обновлённого авто также есть гибридный двигатель. Им оснастят версию Panamera 4S E-Hybrid. Двигатель этой машины состоит из электродвигателя производительностью 136 л. с. и бензиновой турбированной «шестеркой» мощностью 440 л. с. Их общая мощность равна 560 л. с. (750 Нм).

На европейском рынке уже можно заказать Panamera 2021 модельного года. Стоимость авто составляет 91,3 тыс. евро (около 8,2 млн рублей).

Напомним, в июле текущего года российские автолюбители приобрели 718 новых Porsche — на 44% больше, чем за такой же период прошлого года.

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