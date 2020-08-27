Сеул, , 08:38 — REGNUM Корейский автопроизводитель Kia выпустит свой первый автомобиль с электрическим агрегатом в апреле 2021 года. Об этом сообщает издание TheKoreanCarBlog.

Новому автомобилю автопроизводители дали название CV. Авто создаётся на технологической «тележке» E-GMP. Кузов нового электрокара выполнен в классическом стиле.

По предварительным данным, запас хода электромобиля будет составлять 500 км. При этом Kia CV будет поддерживать опцию быстрой зарядки аккумуляторов. В компании заявили, что данный автомобиль станет серийным.

Напомним, на автопредприятии «Автотор» в Калининграде стартовала сборка товарных экземпляров среднеразмерного кроссовера Kia Sorento последнего поколения.

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