Лондон, , 15:43 — REGNUM Список машин, которые производились и производятся дольше других, составило известное британское издание Autocar.

Так, в список были включены две российские модели — это ВАЗ-2121 («Нива») и ВАЗ 2105 («Жигули»). Стоит отметить, что «Нива» выпускается уже 43 года. Это самая экспортируемая модель АвтоВАЗа.

«Нива создавалась, чтобы удовлетворить спрос на прочный серьезный внедорожник, который справится с условиями Сибири», — говорится в сообщении издания.

Выпуск ВАЗ 2105 завершился в 2012 году. Эта модель производилась на протяжении 32 лет.

Также британское издание включило в список Volkswagen Beetle и мелкосерийный родстер Morgan 4/4, которые выпускались 65 лет подряд.

Напомним, с 21 июля 2020 года в России начались продажи внедорожника Niva под брендом Lada.

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