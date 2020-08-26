Париж, , 14:20 — REGNUM Французская компания Delage представила гиперкар D12 с электрифицированным двигателем V12. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Всего планируется собрать 30 экземпляров гиперкара. Стоит отметить, что эти авто станут первыми машинами, которые будут изготовлены брендом Delage с 1953 года.

Автопроизводители снабдили модель специальной подвеской, которая похожа на подвеску, которая используется на болидах «Формулы 1».

В движение автомобиль приводит силовой агрегат, состоящий из 7,6-литрового атмосферного двигателя внутреннего сгорания V12 и электромотора. Общая производительность гибридного движка равна 1115 «лошадей». Силовой агрегат сочетается с восьмискоростной трансмиссией с одним сцеплением.

Автомобиль может разгоняться до «сотни» всего за 2,5 секунды. В линейке двигателей авто также имеется менее мощный агрегат на 1024 л. с.

Стоить гиперкар будет около двух миллионов евро.

Ранее французский автопроизводитель Bugatti представил своим первым покупателям новый гиперкар Divo, оснащённый восьмилитровым движком Divo W16 мощностью 1500 л. с.

Читайте также: Представлен болид Gordon Murray T.50