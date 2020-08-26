Берлин, , 13:43 — REGNUM Запас хода первого электромобиля Volkswagen оказался больше заявленного на 111 км и составил 531 км. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Volkswagen nadeem1991

По информации представителей немецкой компании, электрокар смог проехать без подзарядки от немецкого города Цвиккау до швейцарского Шаффхаузена. При этом около 44% пути машина проехала по автобанам, а 56% — по просёлочным дорогам.

Весь участок пути авто двигалось со средней скоростью чуть меньше 60 км/ч, из-за этого на дорогу ушло около девяти часов.

Новый Volkswagen ID.3 комплектуется электрическим мотором на 204 л. с. (310 Нм), который позволяет машине с места набирать «сотню» за 7,3 секунды. Максимальная скорость электромобиля равна 160 км/ч.

Напомним, что премьера электрокара Volkswagen прошла довольно давно, однако бренд не может начать его реализацию из-за многочисленных сбоев и ошибок в программном обеспечении.

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