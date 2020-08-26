Токио, , 12:35 — REGNUM Очередную модернизацию легендарного рамного внедорожника Land Cruiser 70 для авторынков Австралии и Океании произвела компания Toyota. Об этом сообщается на сайте Auto.ru.

Стоит отметить, что Land Cruiser 70 является одной из самых долго производимых моделей современности. Эти автомобили выпускают уже 36 лет — с 1984 года.

Главным новшеством в обновлённой модели стала медиасистема с 6,1-дюймовым экраном. Она поддерживает навигацию и Bluetooth. Недостатком этой системы является отсутствие цифрового радио, Apple Carplay и Android Auto. В автомобиле также появились два порта USB и одна розетка на 12 В.

Рестайлинговая модель Land Cruiser 70 стала дороже на 2360−3860 австралийских долларов (порядка 128−209 тыс. рублей). Таким образом, самая дешёвая версия будет стоить 67,4 тыс. долларов (около 3,66 млн рублей).

Ранее компания Toyota представила тюнинг для модели Toyota Hilux под суббрендом GR. В качестве обновлений машина получила металлическую защиту днища, а также защищающую передний бампер трубу и боковые подножки с электрическим приводом.

Читайте также: Тюнеры создали мощную систему выхлопа для Toyota Supra