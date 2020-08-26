Сеул, , 11:49 — REGNUM Корейская компания Hyundai анонсировала премьеру обновленного кроссовера Kona в стандартном и в спортивном исполнении N Line. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Внешне рестайлинговый кроссовер будет выделяться новой передней частью, по форме напоминающей акулий нос, а также иной радиаторной решёткой, агрессивным бампером со специальной защитной пластиной.

Внимание в новом облике машины привлекают модернизированные раздельные передние фонари с новыми светодиодными дневными ходовыми огнями.

Спортивная версия Kona N Line имеет более агрессивный дизайн. Авто получило те же фары, что и базовая модель, однако решётку радиатора инженеры поменяли на новую с уникальной сеткой. Также версия N Line оснащена стильным бампером с огромным воздухозаборником.

Ранее стало известно, что компания Hyundai готовит на конец нынешнего года премьеру принципиально нового полноразмерного минивэна Custo.

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