Сеул, , 11:03 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Hyundai готовит на конец 2020 года премьеру принципиально нового полноразмерного минивэна Custo. Об этом сообщает RG.

По информации издания, внешний вид Custo выполнен в фирменном стиле бренда. Экстерьер авто выделяется замысловатой пластикой боковин, светодиодной головной оптикой с двухъярусными фарами и T-образной формой радиаторной решётки.

Кроме того, новинка оснащена двухобъемным корпусом кузова с выделяющейся носовой частью и сдвижными задними дверьми. На выбор покупателей будет предложена трёхрядная версия салона на шесть либо на семь мест.

Минивэн будут продавать исключительно на китайском авторынке.

Ранее в России стартовали продажи лимитированной версии кроссовера Hyundai Santa Fe под названием Black&Brown.

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