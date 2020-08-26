Оттава, , 11:00 — REGNUM Японское авто-ателье Rauh-Welt Begriff (RWB), работающее в Канаде, сделало тюнинг для купе Porsche 911 1988 года выпуска. Демонстрационный ролик рестайлингового авто размещён на канале Roads Untraveled в YouTube.

Тюнеры оснастили модель широкими крыльями, а также комплектом эксклюзивных колёсных дисков и специальным набором для подвески. Кроме того, автомобиль укомплектован уникальным передним бампером и обвесом, улучшающим аэродинамические свойства.

Показанный в видеоролике Porsche 911 стал восьмой моделью в Канаде, доработанной известным гонщиком Акирой Накаи. Он и является основателем тюнинг-ателье Rauh-Welt Begriff .

Напомним, в июле 2020 года российские автолюбители приобрели 718 новых Porsche — на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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