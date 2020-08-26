Токио, , 10:08 — REGNUM Японская ассоциация Всемирной выставки 2025 показала официальный логотип мероприятия, сообщает газета Mainichi. На логотипе красные кровяные тельца с глазками соединены в форме префектуры Осака, где будет проходить выставка.

Этот символ, по мнению организаторов, отражает «великолепие жизни», что и является главной идеей Всемирной выставки. Вскоре его можно будет увидеть в рекламе и на официальных сувенирах «ЭКСПО-2025».

Дизайн нового логотипа перекликается с дизайном логотипа Всемирной выставки в Осаке 1970 года.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально было предложено 5 894 варианта. Затем отборочная комиссия представила 5 проектов, среди которых нужно было выбрать лидера путём онлайн-голосования. Проголосовать мог любой желающий.

Победивший логотип создан командой «Team Inari» под руководством графического дизайна Тамоцу Симада. На пресс-конференции в Осаке Симада сказал: «Мы хотели создать нечто уникальное и оказывающее влияние, как Башня солнца» (один из символов Всемирной выставки 1970).

Напомним, Всемирная выставка пройдет с 13 апреля по 13 октября 2025 года на искусственном острове Юмесима в районе залива Осака.

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