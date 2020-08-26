Вашингтон, , 10:42 — REGNUM Во втором квартале 2020 года продажи смартфонов на мировом рынке упали на 20,4%, до $295 млн. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую и консалтинговую Gartner.

Согласно опубликованным данным, продажи американской компании Apple сократились лишь на 0,4%, в то время как южнокорейской компании Samsung Electronics упали на 27,1%, китайской Huawei — на 6,8%, Xiaomi — на 21,5%, OPPO — на 15,9%.

Эксперты отмечают, что сокращение показателей связано с введением ограничений на поездки, закрытие ряда магазинов и других факторов, связанных с пандемией коронавируса. Тем не менее, положительные показатели американской компании Apple объясняется улучшением условий на рынке Китая и выпуском iPhone SE.