Москва, , 09:58 — REGNUM Модернизированный ударный вертолёт Ми-28Н в ходе проводимых государственных испытаний был подвергнут ракетному обстрелу с земли. Об этом 26 августа сообщил глава отдела лётных служб, старший лётчик-испытатель Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов» (входит в «Вертолеты России» Ростеха) Герой России Сергей Маслов, передаёт 26 августа РИА Новости.

Маслов пояснил, что такие испытания проводят для проверки бортового комплекса обороны, который установлен на модернизированном вертолете.

«Да, уже проверяли. С точки зрения окончания испытаний, я надеюсь, в течение года мы их завершим, памятуя о том, что ГОЗ (госборонзаказ — ред.) уже сформирован», — заявил Маслов.

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