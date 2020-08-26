Москва, , 09:43 — REGNUM Система обнаружения рака молочной железы при содействии искусственного интеллекта, голосовые помощники, которые воспроизводят звуки по мимике, и технология оценки психоэмоционального состояния человека по голосу — наиболее необычные российские изобретения 2020 года. Об этом 26 августа сообщил глава Роспатента Григорий Ивлиев в интервью РИА Новости.

«Заявка, вызвавшая у нас восхищение, была подана Новосибирским государственным университетом. Ученые вуза разработали технологию оценки психоэмоционального состояния человека по анализу голосового сигнала», — рассказал Ивлиев в ответ на вопрос о наиболее необычных российских изобретениях нынешнего года.

Он добавил, что заявка очень понравилась сотрудникам Роспатента, так как благодаря изобретению можно определить по тону голоса психоэмоциональное состояние человека.

Также он сообщил, что Сеченовский университет запатентовал систему обнаружения рака молочной железы посредством использования искусственного интеллекта. Она позволяет обнаружить это заболевание на ранних стадиях.

По словам Ивлиева, патенты выдаются не только на изобретения из медицинской сферы, так, разработчики из компании ABBYY создали программу, которая повышает качество и скорость обработки цифровых документов, а разработчики из Сбербанка — систему так называемых голосовых помощников.

«Они могут по мимике определить артикуляцию и воспроизвести звуки», — пояснил глава Роспатента.

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