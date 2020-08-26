Сеул, , 09:15 — REGNUM Видеоролик, на котором показана в действии новая модель смартфона с двумя экранами от корейского производителя LG Electronics, становится вирусным в интернете.

Видео было размещено в технологическом блоге Android Authority Environment, на нем представлена действующая версия телефона от LG с временным названием «LG Wing», которую сейчас дорабатывают.

Из ролика следует, что вторичный экран «крыла» телефона можно будет повернуть так, чтобы получилась Т-образная форма. На видео телефон установлен на лобовом стекле автомобиля, при этом на его основном экране работает навигационная программа, а на дополнительном — отображается управление музыкой и сообщение о входящем звонке.

Как сообщало ИА REGNUM, августа стало известно, что новые кнопочные телефоны с поддержкой 4G намерена выпустить финская компания Nokia Mobile.