Москва, , 08:31 — REGNUM Российский танк Т-14 «Армата» военные в будущем предполагают оснастить новой необитаемой башней с пушкой калибра 152 мм. Это следует из материалов 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и военной техники (НИИИ БТВТ), 26 августа приводимых ТАСС.

По данным материалам, ввиду того, что вероятный противник создаст на рубеже 2030-х годов танки нового поколения, российскому танку «Армата» потребуется модернизация. Как считают специалисты НИИИ БТВТ, при модернизации вооружения Т-14 должен быть оснащен новой необитаемой башней с 152-мм пушкой (сейчас 125-мм), а также гиперзвуковыми бронебойными подкалиберными снарядами, боеприпасами объемного взрыва, управляемыми ракетами, которые будут работать по принципу «выстрелил — забыл — еще раз выстрелил», и бортовым беспилотником для разведки и ретрансляции сигналов.

При этом увеличение защиты танка предлагается осуществить путем системы дистанционной нейтрализации самонаводящихся противотанковых средств, системы автоматического обнаружения и поражения целей на танкоопасных направлениях на дальности до 1 км, лазерной системы противодействия наведения ПТУР и за счет системы дистанционной нейтрализации противотанковых мин.

Кроме этого, предлагается провести улучшение круговой защиты танка, защиты его электроники, качественно увеличить осведомленность экипажа машины, оснастить «Армату» новым, более экономичным дизелем мощностью 1500 л. с. и дублирующим ручным управлением, а также улучшить его эргономику и обитаемость, что позволит экипажу непрерывно функционировать в течение 24 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа специалисты 38-го НИИИ БТВТ представили на форуме «Армия-2020» разработанную ими концепцию двухзвенного «танка будущего», способного после 2040-х годов заменить танк Т-14 «Армата».