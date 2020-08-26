Вашингтон, , 06:24 — REGNUM Беспилотная версия российского танка «Армата» обладает отличительной особенностью, которая выводит его на передовую по оснащённости подобной техники, — это «ситуационная осведомлённость». Об этом на страницах американского издания The National Interest написал военный обозреватель Питер Сучиу.

По мнению публициста, «ситуационная осведомленность» — важнейшая характеристика для дистанционно управляемых аппаратов. Создатели Т-14 сумели решить проблему, присущую всем подобным машинам, расположив по всему корпусу танка широкоугольные видеокамеры.

Ещё одним преимуществом «Арматы» Сучиу назвал оснащение необитаемой башней. Она включает в себя удаленно управляемую гладкоствольную 125-миллиметровую основную пушку 2А82−1М с полностью автоматизированной системой заряжания.

Ранее в концерне «Уралвагонзавод» подтвердили, что новейший российский танк Т-14 «Армата» участвовал в испытаниях боевых машин в беспилотном режиме.

Читайте ранее в этом сюжете: «Уралвагонзавод» подтвердил беспилотные испытания танка «Армата»