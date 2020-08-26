Москва, , 05:23 — REGNUM Сообщения в телефоне, которые содержат конфиденциальные для абонента данные, посоветовал своевременно удалять директор института IT университета «Синергия» Станислав Косарев.

«Важно своевременно удалять все пароли от банков, которые высылаются для подтверждения операций на списание», — цитирует агентство «Прайм» эксперта.

К другим конфиденциальным сведениям он отнёс SMS со ссылками для доступа в личный кабинет, паролями от сайтов и другие. Кроме того, Косарев посоветовал использовать пароль, который защитит от несанкционированного доступа к телефону.

Читайте ранее в этом сюжете: Бдительность: на какие вопросы телефонных мошенников нельзя отвечать