Москва, , 21:19 — REGNUM Российское научно-производственное объединение «Сплав» имени А. Н. Ганичева (НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева) начало испытания нового боеприпаса для реактивных систем залпового огня, который может применяться для дистанционного запуска беспилотников, сообщает 25 августа ТАСС.

Натурные испытания боеприпаса уже идут, они направлены на исследование технических подробностей процесса запуска беспилотника с летящего реактивного снаряда.

«Такая работа идёт. Есть ещё определённые технические трудности, но я уверен, что мы их точно преодолеем. У нас идут натурные испытания. Беспилотник — нежное создание, которое нужно очень аккуратно распаковывать в полёте», — цитирует ТАСС слова гендиректора НПО «Сплав» Александра Смирнова.

По его словам, высокая скорость выпускающего дрон снаряда является одной из основных проблем в работе над новым боеприпасом.

Отмечается, что сроки поступления реактивного носителя беспилотников на вооружение российской армии на данный момент предсказать нельзя.

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