Вашингтон, , 20:33 — REGNUM Компания Boeing заявила, что намерена повторить испытания полета беспилотной капсулы Starliner к Международной космической станции, 25 августа сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению американского авиапроизводителя, полетные испытания могут быть проведены в декабре 2020 года или в январе 2021 года. Если испытательная миссия будет успешной, Boeing и NASA проведут первый полет Starliner с экипажем летом 2021 года.

Во время первого испытания беспилотного корабля без экипажа в декабре 2019 года из-за сбоев программного обеспечения и проблем с автоматическим таймером Starliner не пристыковался к МКС.

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