Лондон, , 18:27 — REGNUM Британские вооруженные силы могут полностью отказаться от использования бронетанковой техники, сообщает 25 августа издание Times.

По утверждению издания, вариант такого решения рассматривается в рамках предложений по различным проектам модернизации вооруженных сил страны.

Британское правительство может отказаться от использования бронетехники из-за регулярного увеличения стоимости модернизации основных боевых танков Challenger 2 и боевых машин пехоты (БМП) Warrior. В 2019 году британские военные заявили, что имеющиеся танки и БМП «устарели» и нуждаются в очередной модернизации.

Министерство обороны Британии полагает, что в современных войнах значение бронетехники падает, а роль кибернетических и других передовых технологических вооружений возрастает.

По одной из рассматриваемых версий, значительные инвестиции могут быть перенаправлены на новые технологии, вплоть до космических, за счёт отказа расходовать средства на бронетехнику.

Издание утверждает, что Лондон уже начал переговоры с партнерами по НАТО по поводу пересмотра своего военного участия в альянсе в случае отказа от бронетехники.

По одной из версий, отказавшись от танков и БМП, Британия может компенсировать своё присутствие в группировках Североатлантического альянса за счёт ещё 50 ударных, разведывательных и транспортных вертолетов.

По данным Times, этот вопрос может решиться к середине осени текущего года.

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