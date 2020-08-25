Москва, , 17:51 — REGNUM На форуме «Армия-2020» прошла церемония вручения госконтракта на ремонт и модернизацию атомного крейсера «Адмирал Нахимов», сообщает 25 августа «Интерфакс».

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко официально объявил о заключении контракта на ремонт с модернизацией, и вручил документ гендиректору АО «Севмаш» Михаилу Будниченко.

Напомним, несколько дней назад тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов», проходящий ремонт на «Севмаше», был выведен к достроечной набережной для старта второго этапа работ по модернизации одного из крупнейших неавианосных боевых кораблей в мире.

Несколько дней назад сообщалось о завершении работ по демонтажу крупногабаритного оборудования, корпусных конструкций, подготовке помещений и монтажу нового оборудования, изоляционных материалов и кабельных трасс.

Модернизации подвергнутся системы жизнеобеспечения корабля, радиотехнического вооружения, энергетики, а также ракетное и артиллерийское вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате модернизации атомный крейсер «Адмирал Нахимов» может стать крупнейшим носителем гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон», что сделает его самым мощным надводным боевым кораблем в мире.

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