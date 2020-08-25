Москва, , 17:27 — REGNUM Минобороны России подписало контракты на изготовление двух ракет-носителей «Союз-2» и разгонного блока «Фрегат», сообщает 25 августа «Интерфакс».

Госконтракты были подписаны на форуме «Армия-2020» во вторник.

Со стороны Минобороны РФ подпись поставил заместитель министра обороны Алексей Криворучко. Контракт на изготовление блока «Фрегат» подписал гендиректор НПО им. Лавочкина Владимир Колмыков, а договор на ракеты-носители «Союз» — гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.

В рамках этого договора будут изготовлены ракеты-носители 14А14 и 14а15.

Напомним, ракеты-носители «Союз-2» предназначены для вывода космических аппаратов различного типа на низкие круговые, средние круговые, высокоэллиптические и геостационарные орбиты. В некоторых случаях для вывода аппаратов на заданную орбиту требуется применение разгонных блоков «Фрегат».

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны РФ подписало контракты на закупку самолётов Су-34, Су-35 и Су-30