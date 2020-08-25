Москва, , 17:12 — REGNUM Минобороны России и Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) подписали договора на поставку нескольких партий боевых самолётов Су-34, Су-35 и Су-30СМ2, сообщает 25 августа «Интерфакс».

Церемония подписания контрактов прошла на форуме «Армия-2020». Подписи под документами поставили замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и глава ОАК Юрий Слюсарь.

В рамках этих контрактов Минобороны должно получить бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 и Су-30СМ2 для Воздушно-космических сил (ВКС) России, истребители Су-30СМ2 для Военно-морского флота (ВМФ), учебно-боевые самолёты Як-130 и тяжёлые военно-транспортные самолёты Ил-76МД-90А.

Кроме того, на форуме было объявлено о подписании контракта на поставку лёгких военно-транспортных самолётов Ил-112В, которые являются первыми самолётами этого класса, разработанными в России «с нуля» после эпохи СССР.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил журналистам о планах военного ведомства заказать поставку истребителей Су-35 на сумму 70 млрд рублей. По некоторым данным, речь шла о поставке 48 истребителей этого типа до 2024 года.

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