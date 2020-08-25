Москва, 25 августа 2020, 16:56 — REGNUM Минобороны РФ и «Вертолеты России» подписали контракт на разработку перспективного морского вертолета «Минога», сообщает 25 августа «Интерфакс».
Уточняется, что контракт был подписан на форуме «Армия-2020» заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко и главой корпорации «Вертолеты России» Андреем Богинским.
Контракт заключен на «выполнение опытно-конструкторской работы «Минога» по созданию многовариантного перспективного комплекса берегового и корабельного базирования».
Новый морской вертолет предназначен «для авиационного обеспечения боевых действий современного ВМФ России на любых театрах военных действий, в том числе высоких широтах».
В перспективе «Минога» должна обеспечить замену палубных машин семейства Ка-27/Ка-29 на более современные вертолёты.
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