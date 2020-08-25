Вашингтон, , 15:33 — REGNUM Из-за низкого спроса на BMW 6-Series Gran Turismo в Соединённых Штатах руководство компании решило прекратить в этой стране продажи данной модели. Об этом сообщается на сайте BMW Blog.

Главный дизайнер BMW Адриан ван Хойдонк признал тот факт, что американцы мало интересуются этим лифтбеком. Причина этого кроется в неудачном внешнем виде авто. Немецкие дизайнеры попытались соединить в одном автомобиле черты седана, хэтчбека и универсала, однако результат эксперимента оценили не все граждане США.

Отмечается, что привлекательность BMW 6-Series Gran Turismo для покупателей меняется в зависимости от страны. Среди стран, где модель приняли хорошо, — Китай.

Совсем отказываться от полноразмерного лифтбека немцы не будут, поскольку продажи машины в КНР производителя вполне устраивают.

Ранее представители немецкой компании BMW протестировали на дорогах общего пользования прототип нового электрического кроссовера iNext.

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