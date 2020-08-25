Вашингтон, , 15:14 — REGNUM Американская компания Tesla сможет наладить массовое производить аккумуляторов (АКБ) с более длительным сроком службы и увеличенной на 50% удельной энергоемкостью в ближайшие три — четыре года. Об этом заявил гендиректор автокомпании Илон Маск на своей странице в Twitter.

Данное заявление было сделано перед так называемым Battery Day, на котором Tesla, как ожидается, покажет новые модернизированные аккумуляторы.

«(Батареи — прим. ИА REGNUM) с большим сроком службы, произведенные в больших объемах (не только в лаборатории), не за горами. Вероятно, они появятся через 3−4 года», — написал Маск.

Актуальные аккумуляторы Panasonic 2170, которые используются в Tesla Model 3, имеют удельную энергию порядка 260 ватт-часов на кг. Таким образом, новые АКБ продемонстрируют рост от текущей плотности энергии в 50%, что является необходимым условием к достижению большего запаса хода.

Премьера новых аккумуляторов от Tesla произойдёт во время годового собрания акционеров — 22 сентября 2020 года.

Напомним, на собрании акционеров компании Tesla будет присутствовать очень «ограниченное количество акционеров». Это связано с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Для выбора участников будет проведена специальная лотерея.

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