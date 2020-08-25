Москва, , 14:56 — REGNUM Чешский автопроизводитель Skoda обнародовал список двигателей, которыми в России будут комплектоваться Octavia нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Базовым силовым агрегатом для новой Octavia станет атмосферный мотор 1.6 MPI производительностью 110 л. с. Он будет доступен в паре с 5-скоростной механической коробкой передач или 6-скоростным «автоматом».

Также в линейке агрегатов будет присутствовать турбированный 1.4 TSI мощностью 150 л. с. Его предложат с 6-скоростной «механикой» или с 8-позиционной трансмиссией.

Самый мощный агрегат в гамме моторов — 190-сильный 2.0 TSI. Этот движок трудится с 7-скоростным «роботом» DSG.

Официальная премьера новинки состоится в середине сентября 2020 года.

Напомним, в июле текущего года самой продаваемой новой моделью Skoda в РФ стал лифтбек Rapid второго поколения. За отчётный период российские дилеры продали 5271 экземпляр данного авто.

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