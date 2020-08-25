Киев, , 14:49 — REGNUM Украина приняла на вооружение мобильный ракетный комплекс «Нептун», написал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Береговой мобильный ракетный комплекс 360МЦ «Нептун» был принят на вооружение Вооружённых сил Украины», — сообщил он.

Данилов поблагодарил государственное конструкторское бюро (КБ) «Луч» за создание мощного оружия. Он также напомнил, что гендиректор КБ «Луч» Олег Коростелёв ранее был удостоен звания Герой Украины.

«Наши территориальные воды и военно-морские базы под надёжной защитой», — добавил глава СНБО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, 2021 году три дивизиона ракетных комплексов «Нептун» появятся на Чёрном море и один — на Азовском.

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