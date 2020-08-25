Токио, , 14:37 — REGNUM Компания Suzuki в Японии представила рестайлинговый кей-кар Spacia. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Обновленная модель оборудована двойной фронтальной камерой, способной распознавать препятствия. Машина самостоятельно остановится, если ей будет что-то угрожать.

Кроме того, новинка получила адаптивный круиз-контроль в версиях Spacia Hybrid X Upgrade Package, Spacia Custom и Spacia Gear. Автопроизводители также модернизировали систему распознавания дорожных знаков, благодаря которой машина реагирует на ограничения скорости, а также распознает места с запрещенной парковкой.

Обновленная Suzuki Spacia снабжена двумя портами USB. Также цветовая гамма модели была дополнена новыми оттенками, среди которых двухцветные сочетания Cool Khaki Pearl Metallic и Chiffon Ivory Metallic с контрастной крышей.

Напомним, Suzuki Spacia оборудован двигателем на 0,66 л мощностью 54 л. с. и турбированным движком производительностью 64 л. с. При этом все версии Spacia гибридные.

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