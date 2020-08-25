Пекин, , 13:52 — REGNUM Китайский автопроизводитель Geely обнародовал изображения салона серийной версии нового седана Preface. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На фотографиях показан большой 12,3-дюймовый центральный дисплей, который будет оборудован технологией GKUI, а также высокопроизводительная акустическая система, поставляемая BOSE.

Стоит отметить, что этот седан стал вторым автомобилем бренда, созданным на модульной «тележке» CMA, которая разработана совместно со специалистами шведской компании Volvo.

Длина новинки равна 4785 мм, а межосевое расстояние колёс — 2800 мм. Платформа CMA была разработана специально для компактных автомобилей китайских брендов, входящих в состав Geely. На этой же архитектуре созданы некоторые модели Volvo.

Ожидается, что Geely Preface будет оснащён двухлитровым наддувным четырехцилиндровым силовым агрегатом производительностью 190 «лошадей», который будет сочетаться с 7-скоростным «роботом».

Напомним, первой моделью Geely, построенной на базе платформы CMA, был кроссовер FY11.

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