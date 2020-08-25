Сеул, , 13:33 — REGNUM Команда испытателей корейской компании Genesis (входит в Hyundai Motor Group) провела тесты спортивной версии нового компактного кроссовера GV70. Об этом сообщается на корейском портале KCB.

Тесты новинки с приставкой Sport автокомпания Genesis начала раньше выхода на рынок базовой версии GV70.

У спортивной версии авто эксклюзивные передний и задний бамперы, большие воздухозаборники, два огромных патрубка системы выхлопа, а также колёсные диски размером 20 дюймов.

В гамму моторов спортивного GV70 будут входить: бензиновые турбомоторы рабочим объёмом 2,5 и 3,5 л, а также дизель на 2,2 л.

Габариты GV70 Sport гораздо меньше, чем у штатной версии авто. Внутри GV70 установлен 14,5-дюймовый дисплей мультимедийной системы, который дополняет 8 — или 12.3-дюймовую цифровую «приборку».

Напомним, в начале августа нынешнего года компания Genesis представила на закрытом показе в подмосковном клубе «Целеево Гольф и Поло» кроссовер GV80.

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