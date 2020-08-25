Москва, , 12:54 — REGNUM Давление на МКС, падение которого было ранее зафиксировано российскими приборами, стабилизировалось после регламентных работ в американском сегменте станции. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Российско-американский экипаж будет работать как обычно со всеми модулями станции и покинет свою временную изоляцию в российском сегменте», — сказал он в интервью ТАСС, добавив, что проблема была устранена.

По словам Рогозина, выявленное российскими приборами падение давления было минимальным и угрозы работе станции не представляло.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа экипаж Международной космической станции был изолирован в российском сегменте орбитальной станции в связи с мероприятиями по поиску места утечки воздуха, который, предположительно, находится в американском сегменте МКС.

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