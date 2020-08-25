Вашингтон, , 13:11 — REGNUM Американскому блогеру удалось разогнать Audi S8 на 0,55 секунды быстрее, чем заявляет производитель авто. Видео размещено на канале CarWow в YouTube.

Видео опубликовано: carwow

Автолюбителю удалось разогнать S8 до «сотни» за 3,25 секунды. Таким образом, достигнутый результат оказался на 0,55 секунды быстрее, чем в официальных характеристиках модели. Это сопоставимо с разгоном суперкара Audi R8.

Такие разночтения объясняются тем, что немецкие автокомпании могут намеренно занизить тестовые динамические характеристики своих моделей, чтобы водитель, не имеющий квалификацию профессионального пилота, смог повторить заявленный результат.

Напомним, актуальное поколение производительного седана S8 было представлено в июле прошлого года. В движение его приводит четырёхлитровый битурбированный V8 производительностью 571 л. с. (800 Нм). Силовой агрегат работает с приводом 4×4 и активным задним дифференциалом.

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