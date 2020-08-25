Вашингтон, , 12:46 — REGNUM Американский автопроизводитель Tesla начал разрабатывать электронную систему для своих электрокаров, которая будет предупреждать о забытом в машине ребенке. Об этом сообщает Reuters.

В машину для этой цели будет устанавливаться специальный датчик. При этом он будет многофункциональным.

Компания Tesla уже подала заявку в Федеральную комиссию по связи (FCC) на разрешение использования нового сенсора миллиметрового диапазона. Проблема в том, что датчик работает на более высоких уровнях мощности, чем это разрешено правилами.

Помимо того, что опция может быть использована как сигнализация о забытом ребенке, она также может снизить риск теплового удара у детей и улучшает алгоритм раскрытия воздушных подушек безопасности при ДТП.

Кроме того, такая система напомнит водителю и пассажирам о том, что они не пристегнули ремни безопасности, а также она может быть использована в противоугонной системе.

Напомним, в 2019 году в Соединённых Штатах было зафиксировано более 50 случаев гибели детей, забытых в машинах.

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