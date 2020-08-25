Москва, , 12:33 — REGNUM Перспективная программа комплексного развития космических информационных технологий «Сфера» представлена Роскосмосом в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020». Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Директор Департамента перспективных программ и проекта «Сфера» Сергей Прохоров рассказал в своём докладе, что проект нацелен на обеспечение высокого качества космических услуг. Для этого создаются новые космические технологии, системы и продукты.

В рамках реализации программы «Сфера» к 2030 году российская группировка будет насчитывать более 500 различных космических аппаратов. Спутники и абонентское оборудование будут изготавливать с применением серийных технологий.

Предполагается создать пять орбитальных группировок связи и пять новых орбитальных группировок дистанционного зондирования Земли.

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