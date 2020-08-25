Кубинка, Московская область, , 11:19 — REGNUM Команда социалистической республики «Вьетнам» принимает участие в танковом биатлоне на армейских международных играх нынешнего года (Арми-2020) и после первых заездов, прошедших 24 августа, занимает второе место в своей группе.

Как сообщает телеканал «Звезда», в заезде помимо команды Вьетнама принимали участие команды Южной Осетии, Мьянмы и Катара.

По итогам заезда победителями в нем стали танкисты Южной Осетии, прошедшие дистанцию за 31 минуту 49 секунд. Команда Вьетнама показал второй результат — 32 минут 20 секунд.

При этом известно, что следующие заезды в группе пройдут 26 и 28 августа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 24 августа стало известно, что российское Министерство обороны на военно-техническом форуме «Армия-2020» намеревается заключить с предприятиями оборонно-промышленного комплекса 39 контрактов на общую сумму 1,16 трлн рублей.