Вашингтон, , 10:21 — REGNUM В сети появился снимок колёс, аккумулятора и моторов электрического грузовика/внедорожника GMC Hummer. Об этом сообщается на сайте GMAuthority.

Платформа GMC Hummer EV Gmauthority.com

Американская компания GMC (принадлежит General Motors) официально представит новинку в ближайшие недели. Однако старт производства массового электрокара произойдёт только в следующем году.

Судя по фото, авто получит полный привод, который обеспечат два мотора. По всей площади платформы Hummer EV будет размещена аккумуляторная батарея под названием Ultium.

По данным представителей компании, аккумулятор может предложить большой запас хода, а также хорошую энергоэффективность. Производительность новой модели будет составлять 1000 «лошадей».

Покупателям будут предложены два варианта электрокара — пикап и вседорожник. Автомобиль будет собираться на автопредприятии GM Detroit-Hamtramck в американском штате Мичиган.

Ранее стало известно, что компания GMC разрабатывает полноразмерный дизельный вариант внедорожника GMC Yukon 2021 модельного года. Эта модель будет иметь в линейке силовых агрегатов три бензиновых двигателя, каждый из которых сочетается с 10-скоростной коробкой «автомат» Hydra-Matic.

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