Хельсинки, , 09:41 — REGNUM Новые кнопочные телефоны с поддержкой 4G намерена выпустить финская компания Nokia Mobile. Внешний вид таких устройств представлен на портале nokiamob.net.

Среди новинок — обновлённые модели Nokia 215 и Nokia 225, а также устройство с предварительным названием Nokia Leo Basic.

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Nokia 215 может стать самым недорогим устройством производителя, поддерживающим технологию 4G. Для этой модели не предусмотрена камера. Для кнопочной модели Nokia 225 будет доступна поддержка таких приложений, как YouTube и Facebook, а также, вероятно, запуск голосового ассистента Google Assistant кнопкой на боковой грани.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2020 года было зафиксировано сокращение поставок кнопочных сотовых телефонов на 12% в годовом исчислении.

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