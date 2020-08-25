Москва, , 09:21 — REGNUM Российские специалисты разрабатывают альтернативный скафандр для членов экипажа нового космического корабля «Орёл», в проекте участвуют дизайнеры из Национального исследовательского технологического университета МИСиС. Об этом рассказал директор Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ МИСиС, промышленный дизайнер Владимир Пирожков.

Разработкой лётного скафандра для «Орла» занимается Научно-производственное предприятие (НПП) «Звезда», в минувшем году представившее прототип скафандра. Однако всегда есть альтернатива, отметил Пирожков, не уточняя, какая именно компания может представить свой проект.

«Этот объект должен быть российским, разумеется. Уверен, такие стратегические изделия нельзя приобретать у Илона Маска или китайских разработчиков», — отметил дизайнер.

Пирожков назвал эффектным дизайн спасательных скафандров, созданных для экипажа космического корабля Crew Dragon компании SpaceX модельером Хосе Фернандесом. Американцы умеют работать с общественностью, заявил он, но надёжность средств защиты обычно подтверждают годы эксплуатации.

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