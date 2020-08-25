Москва, , 09:02 — REGNUM Концепция двухзвенного «танка будущего», способного после 2040-х годов заменить танк Т-14 «Армата», разработана специалистами 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники (НИИИ БТВТ). Проект представили в рамках форума «Армия-2020».

В институте полагают, что подобные «Армате» машины будут эффективны в бою до 2040-х годов, однако уже сейчас нужно проектировать новую технику. В качестве танка отдалённой перспективы рассматривается вариант двухзвенной сочленённой конструкции, в переднем модуле которой можно разместить отделение управления с тремя членами экипажа, защищёнными бронированной капсулой.

«В средней части боевого модуля планируется размещение необитаемой башни с установкой в нее электротермохимической пушки с автоматом заряжания», — приводит ТАСС слова замначальника НИИИ БТВТ полковника Евгения Губанова.

Во второе звено, сцепкой соединённое с первым, поместят многотопливный газотурбинный двигатель, воздушные и наземные беспилотники.

Предполагается, что новый танк будет стрелять гиперзвуковыми снарядами, его оснастят комплексом активной защиты, лазерной ослепляющей установкой, генератором электромагнитных импульсов и самонаводящимися ракетами.

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