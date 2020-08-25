Москва, , 08:00 — REGNUM Соединённые Штаты с расположенной в них информационной инфраструктурой лидируют по числу компьютерных атак на системы других стран, сообщил 24 августа заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов в интервью еженедельнику «Аргументы и факты», ссылаясь на данные ведущих зарубежных и российских компаний.

По его словам, в 2016—2019 годы на США приходилось от 40% до 75% всей вредоносной деятельности, в зависимости от её направленности.

«России указанный показатель отводит от 2 до 7%», — объяснил Храмов.

Он добавил, что такое сравнение наглядно демонстрирует несостоятельность тезиса о тотальной российской угрозе в киберпространстве.

Ранее в Генеральной прокуратуре РФ сообщали, что количество преступлений в России с использованием информационно-телекоммуникационных технологий выросло на 91,7%.