Москва, , 22:19 — REGNUM На Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» российская компания «Кронштадт» показала целую линейку беспилотных летательных аппаратов (БЛА) тяжёлого класса.

БПЛА «Гелиос-РЛД» Министерство промышленности и торговли РФ

В частности, беспилотники большой продолжительности полёта «Орион» уже модернизированы с учетом опыта испытаний на полигонах Минобороны РФ.

Это дрон разведывательно-ударного типа с высокоточными средствами поражения массой от 50 кг.

Также показан БЛА «Сириус» со взлётным весом до 2,5 тонны и дальностью управляемого полёта не менее 1000 км от места нахождения оператора. Этот дрон имеет несколько точек подвески авиационных средств поражения (АСП) и способен нести до 300 кг таких боеприпасов.

Кроме того, представлен беспилотный штурмовик «Гром», способный применять авиационные средства поражения в условиях интенсивного противодействия противника.

Это скоростной беспилотный аппарат со стелс-покрытием. Он предназначен для преодоления системы противовоздушной обороны противника и нанесения ударов по наземным и надводным укрепленным и бронированным целям.

«Беспилотник «Гром» применяется в качестве «ведомого» в передовом эшелоне смешанных пилотируемо-беспилотных ударных авиационных групп. Это позволит сохранить жизни пилотов при преодолении зоны ПВО. Этот БЛА может быть вооружён ракетами класса «воздух-земля» и корректируемыми авиабомбами калибром от 100 до 500 кг», — указано в сообщении компании-разработчика.

Самым крупным аппаратом на экспозиции компании «Кронштадт» является БПЛА «Гелиос-РЛД» взлётной массой в четыре тонны и размахом крыльев в 30 метров.

Он способен до 30 часов курсировать на высотах свыше 10 тыс. метров и обладает грузоподъемностью в одну тонну. Это позволяет устанавливать на аппарат бортовой радиолокатор.

Поясняется, что несколько таких беспилотников способны сформировать сплошное радиолокационное поле, например, в Арктической зоне России.

Кроме того, в зависимости от установленного оборудования «Гелиос-РЛД» может выполнять задачи разведки или наносить авиаудары.

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