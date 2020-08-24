Москва, , 21:11 — REGNUM В ближайшее время российская армия получит первую серийную партию бронетехники на тяжелой гусеничной платформе «Армата», сообщает 24 августа «Интерфакс-АВН» со ссылкой на пресс-службу «Уралвагонзавода».

Об этом журналистам сообщили представители УВЗ на проходящем в Подмосковье военно-техническом форуме «Армия-2020».

»В ближайшее время серийная партия машин на платформе «Армата» будет поставлена в воинские части Минобороны России в соответствии с условиями действующих долгосрочных государственных контрактов», — цитирует их слова агентство.

На вопрос журналистов о перспективе массовых закупок Т-14 российскими военными в пресс-службе УВЗ ответили, что такое решение — прерогатива руководства Минобороны России.

«Мы в свою очередь готовы выполнять задачи по изготовлению и поставке данных изделий в требуемых объёмах», — пояснили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Юрий Борисов, занимая должность заместителя министра обороны РФ, рассказал о контракте на поставку для войсковых испытаний двух батальонных комплектов танков Т-14 и одного батальонного комплекта БМП Т-15.

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