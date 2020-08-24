Москва, , 18:32 — REGNUM Новейшая управляемая противотанковая ракета «Булат», предназначенная для уничтожения легкобронированных объектов противника, показала первые результаты на лётных испытаниях, сообщает 24 августа пресс-служба компании-разработчика «Высокоточные комплексы».

Противотанковый ракетный комплекс «Корнет-Э» Npovk.ru

По утверждению пресс-службы, ракета проходит лётные испытания на полигоне и показала устойчивые показатели управляемости на максимальном удалении от оператора.

Тактико-технические характеристики новой ракеты пока не раскрываются, но уже известно, что ракета «Булат» должна использоваться в различных комплексах управляемого ракетного оружия в дополнение к тяжелым противотанковым управляемым ракетам «Корнет».

Ракета «Булат» создается по техническому заданию, сформулированному Министерством обороны России.

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