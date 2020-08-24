Москва, , 15:56 — REGNUM Находящийся в настоящее время в приморском порту Славянка плавучий космодром «Морской старт» восстановят и для этого потребуется примерно 35 млрд рублей. Об этом 24 августа заявил журналистам на форуме «Армия-2020» заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.

Морской старт jurvetson

«Безусловно, «Морской старт» будет восстановлен, у меня был разговор с президентом (России Владимиром Путиным — прим. ИА REGNUM на этот счет», — сказал зампредседателя правительства России.

Также он рассказал, что доложил российскому лидеру о промежуточных итогах работы рабочей группы, созданной по его поручению, и уточнил, что, по предварительным данным, на восстановление плавучего космодрома потребуется примерно 35 млрд рублей и что коммерческий успех «Морского старта» возможен при пяти запусках в год.

«Я буквально неделю как вернулся из Владивостока, где лично походил по «Морскому старту» и по кораблю, который является плавучим МИКом (монтажно-испытательным корпусом — прим. ИА REGNUM) для сборки полезной нагрузки. Это уникальное сооружение, подобных сооружений в мире нет, их только собираются делать, и нам было бы просто глупо не восстановить «Морской старт» и не пользоваться пусковыми услугами с него. Все это технически возможно», — почеркнул Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов рассказал, что государственные испытания новейшей российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 начались и в настоящее время идет подготовка к ее серийному производству.

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