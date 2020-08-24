Кубинка, Московская область, , 15:56 — REGNUM Новейшая зенитная ракетная система С-500 проходит государственные испытания, её готовят к серийному производству. Об этом сообщил 24 августа вице-премьер Юрий Борисов в ходе форума «Армия-2020».

Пуск зенитной ракеты Mil.ru

По его словам, сегодня «имеет место быть» упрощенная комплектация С-500, специалисты уже закупают комплектующие для серийного изготовления.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что в войска первые комплексы С-500 начнут поступать в 2021 году. ЗРС С-500 «Прометей» относится к новому поколению таких систем, это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата. Система С-500 способна перехватывать баллистические ракеты, крылатые ракеты, а также самолёты, вертолёты и другие аэродинамические цели на расстоянии до 600 км.

Читайте также: Названы сроки передачи первых С-500 Вооруженным силам России

Читайте развитие сюжета: Белоруссия купит российские бронетранспортеры и ударные вертолёты Ми-35