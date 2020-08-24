Вашингтон, , 14:58 — REGNUM Кроссовер Hyundai Venue получил самый высокий рейтинг безопасности от Страхового института дорожной безопасности США (IIHS). Об этом сообщается на сайте The Insurance Institute for Highway Safety.

Стоит отметить, что Hyundai Venue является самый маленьким кроссовером в модельной линейке корейского бренда.

Модель прошла испытания на лобовое столкновение со стороны водителя и со стороны пассажира, а также столкновение со столбом. Кроме того, авто было протестировано на удар другой машины в дверь водителя. Среди тестов была также проверка кузова на прочность при переворачивании машины. По итогам всех этих испытаний модель Venue получила самый высокий бал.

И все же Venue не получил безупречный рейтинг. Виной тому головной свет. В начальной комплектации кроссовер имеет галогеновые фары, световой поток в направлении поворота от которых недостаточен.

Ранее компания Hyundai оснастила кроссовер Venue, выпускаемый для индийского рынка, инновационной трансмиссией iMT.

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