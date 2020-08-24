Томск, , 14:21 — REGNUM Специалист из Томска создали электрогенератор, которые увеличивает запас хода электрокаров на 100 км. Об этом старший научный сотрудник Томского научного центра РАН Сергей Замбалов сообщил в интервью «Известиям».

Портативный электрогенератор представляет из себя роторный мотор рабочим объемом 650 см3. Главной его особенностью является то, что он работает на водородном топливе.

«Наш генератор вырабатывает энергию с помощью роторно-поршневого двигателя, работающего на экологичном водородном топливе. Его рабочий объем составляет 650 куб. см, и этого достаточно для получения дополнительных 20 кВт электричества», — сообщил Замбалов.

Он добавил, что разработка имеет небольшой вес, компактный размер и низкий уровень шумов и вибраций. При этом устройство электрогенератора достаточно простое. Все это выгодно отличает разработку томских специалистов от зарубежных аналогов.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что в конце 2020 года в Тольятти начнется выпуск российских электрокаров Zetta.

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