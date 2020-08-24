Лондон, , 12:37 — REGNUM В Великобритании начался выпуск спецверсии Bentley Continental GT под названием Pikes Peak Continental GT. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Авто собирается на заводе Bentley в британском городе Крю (графство Чешир) подразделением компании — ателье Mulliner. Всего будет выпущено 15 экземпляров Pikes Peak Continental GT. Стоит отметить, что все они уже распроданы.

Кузов автомобиля окрашен в желто-зелёный цвет. Часть деталей отделки экстерьера сделаны из карбона. На глянцево-чёрные колёсные диски Mulliner Driving Specification «обуты» шины Pirelli P Zero Colour Edition. Кроме того, автомобиль оснащён тормозными суппортами цвета Acid Green.

Опционально новая машина будет комплектоваться решёткой радиатора с нарисованным числом 100, которое указывает на установление рекорда Continental GT в год столетнего юбилея британской марки.

Под капотом Pikes Peak Continental GT функционирует 650-сильный 12-цилиндровый турбированный силовой агрегат Bentley W12.

Напомним, в 2019 году пилот Рис Миллен за рулем Bentley Continental GT преодолел подъём в 19,99 км за 10 минут 18 секунд. Таким образом, он улучшил предыдущий рекорд на восемь секунд.

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