Кубинка, Московская область, , 11:39 — REGNUM Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун» представило образцы своей новой продукции на шестом Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Об этом 24 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Врио калужского губернатора Владислав Шапша (слева) на форуме Армия-2020». Admoblkaluga.ru

Основной вид продукции этого крупнейшего калужского предприятия оборонно-промышленного комплекса региона — радиоэлектронные корабельные и береговые комплексы для ВМФ России.

Как сообщало ИА REGNUM, международный военно-технический форум «Армия-2020» проходит в подмосковном парке «Патриот» с 23 по 29 августа. Это наиболее масштабная площадка России по демонстрации образцов вооружения, военной и специальной техники. Среди участников форума — российские и зарубежные предприятия ОПК, конструкторские бюро и научно-исследовательские институты.

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